Após incêndio, familiares fazem vaquinha online para ajudar idosa que perdeu a casa

Casa no Jardim São Paulo ficou derstruída após o incêndio - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

“Com o coração pesado, estamos aqui para compartilhar a história da tia Bene, uma incrível mulher de 73 anos que recentemente enfrentou uma tragédia devastadora.” É assim que começa o pedido de ajuda dos familiares da “Tia Bene”, que perdeu a sua casa e todos os seus pertences após um incêndio no Jardim São Paulo, em Americana, no início da tarde de quarta-feira (20).

Para tentar recuperar alguns pertences, assim como refazer alguns documentos que foram destruídos pelas chamas, os familiares da idosa iniciaram uma vaquinha online.

Segundo a instrutora para mulheres habilitada Regiane Marchi, sobrinha dela, o valor arrecadado será usado para comprar roupas, medicamentos e refazer os documentos e a casa, que segundo ela foi condenada e precisará ser demolida, não é prioridade no momento, uma vez que a tia está ficando na casa de familiares no bairro São Manoel.

Segundo Regiane, a tia, que não estava na residência no momento do incêndio, teve pressão alta e ainda está bem abalada com tudo o que aconteceu, mas está com a diabetes controlada.

‘Bene’ teve pressão alta ao descobri o incêndio – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

“Cada compartilhamento, cada doação, é um gesto de solidariedade que fará toda a diferença. No momento estamos arrecadando um valor mais baixo, para poder comprar suas roupas, remédios e poder refazer todos os seus documentos que foram perdidos”, completa.

Doação

Quem quiser, pode fazer uma doação através do link ou via Pix, com chave 316315@vakinha.com.br.