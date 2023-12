Após incêndio, depósito de materiais recicláveis estima prejuízo acima de R$ 50 mil

Fogo consumiu todo o terreno, gerando prejuízo, em valores diferentes, à todos que trabalham no local

Estou tremendo por dentro, não sei o que fazer, afirmou o coleto - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

O incêndio de grandes proporções que atingiu um depósito de materiais recicláveis, localizado entre as ruas Uirapuru e Seriemas, no Jardim dos Lírios, em Americana, na noite desta quinta-feira (21), deixou um prejuízo estimado de mais de R$ 50 mil, segundo revelou um dos coletores ao LIBERAL.

Nesta sexta-feira (22), a reportagem esteve no depósito e conversou com Jorge Oliveira, de 47 anos, que há pelo menos seis anos utiliza o espaço para separar o reciclado. Para ele, o incêndio causa grande tristeza a todos que trabalham ali, sem falar no prejuízo financeiro, uma vez que o local estava cheio de reciclados, que seriam vendidos na próxima terça-feira (26).

Incêndio no local começou após uma Kombi pegar fogo e propagar as chamas para os reciclados – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

“Já chorei tanto com o que aconteceu. Estou tremendo por dentro, não sei o que fazer, só sei que tenho que fazer coleta e tentar ter uma renda, porque a gente depende disso, é a nossa fonte de renda”, lamenta o coletor.

Jorge relatou ao LIBERAL que o depósito, que está em processo judicial para a posse de usucapião é subdivido em 12 terrenos menores e que as pessoas utilizam suas gôndolas para separarem os reciclados. O fogo consumiu todo o terreno, gerando prejuízo, em valores diferentes, à todos que trabalham no local. Além dos reciclados perdidos, há também danos nas caçambas que são alugadas.

Prejuízo de todos os associados é estimado em mais de R$ 50 mil – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

O prejuízo de todos os associados é estimado em mais de R$ 50 mil. Na manhã desta sexta-feira algumas pessoas estavam tentando recuperar alguns recicláveis, uma delas inclusive teve seus documentos queimados.

O incêndio começou por volta de 21h, após uma Kombi pegar fogo e propagar as chamas para os reciclados, foi controlado na madrugada desta sexta-feira (22), por volta de 1h. Não houve feridos.