Após incêndio, Defesa Civil interdita casa na Vila Cordenonsi, em Americana

20 out 2021 às 18:47 • Última atualização 20 out 2021 às 18:48

Botijão de gás causou o incêndio, mas ninguém ficou ferido; laudo vai apontar as condições do imóvel

Após um incêndio, a equipe da Defesa Civil interditou uma casa na região da Vila Cordenonsi, em Americana, na tarde desta quarta-feira (20). Ninguém ficou ferido. O caso aconteceu na Rua Diogo de Faria.

Incêndio aconteceu na Rua Diogo de Faria – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

De acordo com informações da prefeitura, o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, fez a vistoria na residência e interditou o imóvel por precaução.

“O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, mas interditamos a casa porque o fogo destruiu tudo. A causa foi o botijão de gás”, disse.

Agora, a casa passará por uma avaliação de engenheiro para elaboração do laudo sobre as condições estruturais, antes da liberação do local para os moradores, relatou o Executivo.