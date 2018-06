Após greve, gasolina e etanol ficam mais caros

O preço do litro da gasolina aumentou até R$ 0,42 e a alta no etanol chegou a R$ 0,52 em postos de Americana desde o início da greve dos caminhoneiros. O levantamento engloba o período entre 21 de maio, primeiro dia da paralisação, e a tarde desta sexta-feira, quando alguns postos cobravam até R$ 4,49 pela gasolina. O dono de um posto diz que o preço do combustível cresceu e que a greve gerou outros custos.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O LIBERAL usou como base o levantamento mais recente da ANP (Agência Nacional do Petróleo), divulgado no dia 25 de maio e realizado em 14 postos de Americana. Na maioria dos estabelecimentos, o preço foi coletado no dia 21, justamente o primeiro dia da greve dos caminhoneiros.

Na tarde desta sexta, o LIBERAL ligou para estes 14 postos. Conseguiu falar com sete. Em apenas um, o preço não havia aumentado. Em dois estabelecimentos de bandeira Ipiranga, um no Cariobinha e outro na Avenida Paschoal Ardito, o litro da gasolina saltou de R$ 4,07 no dia 21 para R$ 4,49 nesta sexta. O etanol passou de R$ 2,39 para R$ 2,85. Em outro posto, na Rua Dom Pedro II, o litro do etanol passou de R$ 2,37 para R$ 2,89.

A apontadora de produção Mayra Nunes, de 27 anos, verificou o aumento nas bombas nesta sexta, quando foi abastecer. Acostumada a pagar R$ 4,09, desembolsou R$ 4,49. Ela sentiu o aumento, mas diz que não há o que fazer para evitar gastar, já que usa a moto para trabalhar e estudar.

Augusto de Cicco, proprietário dos postos do Cariobinha e da Paschoal Ardito, disse que, além do preço cobrado pelas distribuidoras ter aumentado, outros custos também cresceram. “Hoje mesmo tive que ‘comprar’ folga de dois funcionários [o movimento tem sido maior após o fim da paralisação]”, afirmou. “A gente mesmo teve custo muito alto pra trazer o etanol [durante a greve]”

Segundo o levantamento da ANP, cada litro da gasolina vendido no dia 21 no posto Cariobinha tinha sido comprado pelo estabelecimento por R$ 3,86 (e era vendido por R$ 4,07 ao consumidor final, diferença de R$ 0,21). Ontem, Cicco diz ter pagado R$ 4,15 no litro do combustível vendido a R$ 4,49 ao consumidor final (diferença de R$ 0,34).

NORMAL. Emílio Martins, vice-presidente do Recap (sindicato dos postos), afirma que preço na faixa de R$ 4,30 é normal. “O governo anunciou ontem aumento no preço da gasolina”. Ele se referia ao aumento no preço de combustíveis adotado pela Petrobras na quinta-feira – o litro nas refinarias ficou 0,74% mais caro, e passou a ser de R$ 1,9671. As refinarias repassam o combustível às distribuidoras, que vendem aos postos. Procurada, a Plural (associação que representa as distribuidoras) disse que não comenta o preço de suas associadas.