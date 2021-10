Após furto, poço artesiano do Jardim Brasil é fechado

02 out 2021 às 14:00 • Última atualização 02 out 2021 às 14:01

O poço artesiano do Jardim Brasil, em Americana, foi fechado após ter sofrido novo furto. Criminosos levaram cabos de comandos e sinais do sistema de telemetria.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou que fará a manutenção, mas ainda não há previsão de retomada. Segundo a autarquia, o crime não afetou o abastecimento da região.

Essa é a segunda vez em menos de um mês que o local precisa ser fechado após ação de criminosos. Em setembro, foram levados cabos elétricos e torneiras. Na ocasião, também houve furtos nos poços do São Domingos e Parque das Nações, e no reservatório de água do Jardim Ipiranga.