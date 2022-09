Após furtar caminhão com engradados de cerveja, ladrão deixa carga cair e foge

Furto aconteceu em frente a um depósito de bebidas no Jardim Brasília, de acordo com o dono do caminhão

Um homem furtou um caminhão carregado com engradados de cerveja vazios, na madrugada desta terça-feira (6), e deixou parte da carga cair na Avenida Gioconda Cibin, na altura do Jardim Brasília, em Americana. Ele fugiu com a chegada dos guardas municipais.

Criminoso furtou o caminhão e deixou parte da carga tombar – Foto: Gama / Divulgação

Criminoso furtou o caminhão e deixou parte da carga tombar



Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 1h40 a companhia foi chamada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um caminhão.

Ao chegarem no local, na rotatória da Gioconda Cibin, foram informados por vigilantes sobre um tombamento de carga. Quando se aproximaram, viram o motorista do caminhão, que, ao notar a presença dos patrulheiros, fugiu em direção a uma área verde e não foi mais localizado.

Posteriormente, o dono do caminhão compareceu à via e confirmou que o veículo tinha sido furtado em frente a um depósito de bebidas, na Rua Joana Dollo, no Jardim Brasília. Ele iria até delegacia do município nesta manhã para registrar ocorrência.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a Gama, a avenida ficou interditada durante a madrugada. A equipe de limpeza da prefeitura seria chamada para retirar os pedaços de vidro que ficaram espalhados pela via. Na manhã desta terça-feira o local já estava liberado para acesso de veículos.