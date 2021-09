Após flexibilização, equipes fiscalizam 19 estabelecimentos comerciais e autua um

Após a flexibilização das regras sanitárias em todo o Estado de São Paulo, que está em vigor desde o dia 17 de agosto, as equipes da Gama (Guarda Municipal de Americana) e Vigilância Sanitária de Americana fiscalizaram 19 estabelecimentos comerciais no município, até a última terça-feira (31), e emitiu um auto de infração para um local que estava proporcionado aglomerações de clientes.

Gama, em parceria com a Vigilância Sanitária, fiscaliza as regras no município – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A flexibilização nas cidades paulistas permite o funcionamento de comércios e estabelecimentos comerciais com 100% da capacidade e sem limite de horário. Entretanto, apesar das novas regras, ainda é obrigatório o uso de máscaras em todos os ambientes e seguir os protocolos de distanciamento social e higiene.

“Estamos atentos a tudo e a todos e trabalhando em conformidade com o Plano São Paulo, levando em consideração a saúde das pessoas e a saúde financeira dos americanenses. Seguimos as fiscalizações e pedimos a colaboração de todos para evitarem situações que possam colocar a saúde em risco, utilizando álcool em gel e máscaras”, comentou o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV).

A Gama informou que as equipes continuam a monitorar principalmente aqueles locais que já tiverem registro de aglomerações durante todo o período da pandemia, além de patrulhar avenidas da cidade, sempre com o objetivo de coibir a proliferação do coronavírus. A equipe tem o apoio da Vigilância Sanitária do município que também fiscaliza se os estabelecimentos comerciais visitados possuem as documentações necessárias para o funcionamento.

A vigilância esclarece que, caso a população flagre algum local promovendo aglomerações ou desrespeitando as regras sanitárias, entre em contato e faça uma denúncia anônima pelo número 153.