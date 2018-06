Após fim da greve dos caminhoneiros, HM volta a agendar cirurgias eletivas

As cirurgias eletivas que seriam realizadas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, começarão a ser reagendadas a partir desta semana. Segundo a prefeitura, o HM está fazendo um levantamento sobre a quantidade de cirurgias que foram suspensas durante o período da greve.

“O setor de hemodiálise está operando normalmente, com estoque de insumos em quantidade suficiente para realizar os procedimentos, sem riscos de desassistência”, informou a administração.

Já as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) continuam com atendimento normal, inclusive com a coleta de exames.

Todos os serviços da Vigilância em Saúde que dependem do uso de veículos estão normalizados, inclusive as capturas feitas pelo CCZ. O mutirão de castração de animais também foi retomado e os procedimentos que estavam previstos para os dias 28, 29 e 30 de maio foram reagendadas para os dias 19, 20 e 21 de junho.

No setor de transporte todos os serviços foram retomados, com exceção do transporte para fisioterapias, que retornará a partir desta terça-feira. Os setores de Educação, Guarda Municipal, transporte público e coleta de lixo operam normalmente.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.