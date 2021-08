Após explosão na pandemia, 42% dos MEIs estão devendo para a Receita

Alternativa ao desemprego e à perda de renda, a abertura de MEIs (Microempreendedores Individuais) teve um “boom” em Americana durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O número saltou de 13.905 em março do ano passado para 18.288 em agosto deste ano.

Mas, com o tempo prolongado da crise sanitária e as dificuldades para manter estes pequenos negócios, 42% dos inscritos estão inadimplentes no município.

Mais de 7,6 mil MEIs de Americana deixaram de pagar a DAS em junho e correm risco de entrar na Dívida Ativa – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Segundo dados da Receita Federal, em junho, 7.628 microempreendedores deixaram de pagar a DAS (Documentação de Arrecadação). O total representa 42% dos 17.972 inscritos naquele mês, último com balanço disponível sobre o pagamento de impostos. A taxa mínima paga pelos MEIs é de R$ 56 para os setores de comércio e indústria e pode chegar a R$ 61 por mês, considerando a contribuição de INSS, ISS e ICMS.

Mesmo estando abaixo da média nacional, Vitor Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP, disse que 42% é um percentual muito preocupante, uma vez que o empresário coloca sua empresa e pessoa física em risco. “Ele não poderá usufruir de benefícios do INSS, pode ter dificuldade de acesso a algumas linhas de crédito, acumulará dividas com juros e multas e possibilidade de perder o CNPJ”, afirmou.

Se a pessoa está inadimplente, mas ainda com o MEI ativo, pode seguir emitindo nota. O problema é que a dívida vai acumulando. A Receita Federal deu um prazo de até 31 de agosto para a regularização dos pagamentos. Caso não acerte as contas em atraso, o microempreendedor corre risco de perder o CNPJ, o que inviabilizaria a emissão de notas fiscais.

Secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros acredita que parte dessa inadimplência é resultado da falta de informação. “Muitos empreendedores não têm contador e acho que isso influencia. E pode ter acontecido também de algumas empresas, por algum motivo, terem encerrado as atividades, mas não oficialmente as MEIs”, declarou em entrevista ao LIBERAL.

Para o secretário, a explosão de microempreendedores individuais na cidade é consequência do aumento do desemprego causado pela pandemia. “Uma das saídas é exatamente empreender e hoje a forma mais facilitada é através das MEIs. Temos, inclusive, feito bastante ações com o Sebrae para orientar essa formação e garantir maior chance de sucesso”.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, o número de MEIs poderia ser maior, pois existe uma quantidade considerável de empreendedores que atua de forma informal em seus negócios, sem a abertura do CNPJ.

Além do desemprego, empresários que fecharam suas empresas e abriram outras com uma proporção menor ou em outros segmentos, bem como o aumento do comércio digital por marketplaces (obrigando o CNPJ) e de demanda de algumas áreas especificas, como delivery, explicam o aumento expressivo de MEIs, explicou o consultor do Sebrae.

Como fazer o acerto

Os débitos podem ser consultados no PGMEI (Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual), no site da Receita Federal. Esta opção também permite gerar o DAS para pagamento.

A partir de setembro, a Receita Federal encaminhará os débitos apurados nas DASN-Simei (Declarações Anuais Simplificadas para o Microempreendedor Individual) não regularizados para inscrição em Dívida Ativa. Essa dívida será cobrada na Justiça com juros e outros encargos previstos em lei.