Após dois anos, FAM retoma aulas presenciais em Americana

A FAM (Faculdade de Americana) retomou as aulas presenciais nesta quinta-feira (17) após dois anos em ensino remoto por conta da pandemia causada pelo coronavírus.

Em evento, mais de 1.100 alunos calouros dos 35 cursos abertos no vestibular estiveram na sede da instituição, além de veteranos, coordenadores dos cursos e direção acadêmica.

Retorno reuniu mais de mil alunos calouros – Foto: FAM / Divulgação

“Para nós é um momento muito importante. O corpo docente estava com saudade da sala de aula presencial, de poder compartilhar conhecimento, esperamos que os alunos estejam entusiasmados para este novo ciclo”, disse a diretora acadêmica, Célia Jussani.

Para os alunos, a volta das aulas no formato presencial é um diferencial. “Estou bem contente em voltar presencialmente com as coisas, cancelei um outro curso em EAD, presencialmente é bem melhor”, comentou Letícia Genezini, de 21 anos, aluna do curso de biomedicina.

Em busca de um curso presencial, Pedro Santos, de 20 anos, deu início ao curso de administração e elogiou a recepção de calouros. “A estrutura é muito boa, os professores são ótimos e a recepção foi muito boa. É o que eu estava buscando nessa volta presencial”, disse.

Durante o evento, a FAM apresentou também o Trote Solidário que tem início no próximo dia 21 de fevereiro. A instituição informou, ainda, que o vestibular da faculdade ainda está aberto para o início neste primeiro semestre. Mais informações no site: fam.br.