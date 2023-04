Após divulgação, CPC consegue doações e realizará primeiro brechó do ano

Doações foram realizadas após matéria do LIBERAL sobre as dificuldades da entidade para realizar o brechó

Último Brechó foi realizado em agosto do ano passado - Foto: Divulgação / CPC

O CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual), de Americana afirmou nesta segunda-feira (3) que, após divulgação do LIBERAL, conseguiu as doações necessárias e poderá realizar seu primeiro brechó do ano, nos dias 15, 17 e 18 de abril.

A matéria foi divulgada em fevereiro e na época, a responsável pelo marketing, Mariela Vargas, relatou que tanto o CPC, como outras entidades, sentiram a queda drástica nas doações, pois muitos que antes doavam as peças de roupas, calçados e acessórios, passaram a vender na internet ou em seus próprios brechós.

Peças serão vendidas à partir de R$ 1 e poderão ser pagas em dinheiro ou PIX – Foto: CPC / Divulgação do Evento

De acordo com Mariela, após a publicação, muitas pessoas procuraram o Centro, falando que tinham a visto a matéria no LIBERAL e queriam colaborar.

O primeiro brechó começa no sábado, dia 15, das 8h às 12h e segue na segunda e terça-feira, das 8h às 16h. Serão vendidas peças femininas, masculinas, infantis, sapatos, acessórios e brinquedos. Os valores serão à partir de R$ 1 e os pagamentos poderão ser realizados por Pix ou dinheiro.

“Eventos como bingos e brechós ajudam não só financeiramente, mas é uma forma da população vir até o CPC, com o intuito de compra e acabar conhecendo um pouco mais o trabalho que é desenvolvido aqui dentro”, afirma Marcio Yuri, Coordenador Administrativo do CPC.

O CPC está localizado na Avenida Bandeirantes, 2.660, Jardim Santana. Mais informações pelo telefone (19) 3461-6364.