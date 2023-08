Após dez meses de obra, Prefeitura de Americana libera trânsito no portal

Região do portal de Americana, quando a obra estava em fase de conclusão - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Após dez meses de obras, a Prefeitura de Americana liberou, na tarde desta quarta-feira (30), o trânsito na região do portal. Nesta quinta, às 17h, o prefeito Chico Sardelli (PV) fará uma cerimônia para entrega oficial da nova entrada do município.

Com o desenrolar da obra e a inauguração do Atacadão, houve complementos em relação ao projeto inicial, o que fez o custo aumentar de R$ 4,1 milhões para R$ 5,1 milhões.

As melhorias adicionais incluem a instalação de mais um conjunto de semáforos, no cruzamento da Rua Santa Amélia, bem como aumento da área de pavimentação, ajustes do paisagismo, iluminação nos canteiros laterais, ampliação de galerias, entre outras.

Segundo a prefeitura, esses serviços demandaram um investimento maior, por meio de aditivo. O valor investido é proveniente de uma linha de crédito obtida junto ao Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual.

O recurso foi intermediado pelo deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

“A importante obra de remodelação viária na entrada da cidade foi um investimento necessário para aquela região e que garantirá tranquilidade ao trânsito local”, disse Chico, via assessoria de imprensa.

O projeto contemplou a remodelação geométrica da região do portal, instalação de quatro conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação, recapeamento da avenida Antonio Pinto Duarte e das ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi no trecho que compreende obra, passeio público, mobiliário urbano, acessibilidade, paisagismo e execução de rede de drenagem.

“É um momento histórico para nossa cidade, por se tratar de uma obra tão esperada por todos”, comentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

De acordo com o Executivo, a obra visa melhorar a fluidez no trânsito e garantir maior segurança para pedestres e motoristas, de forma a evitar acidentes. Todo o traçado foi liberado por volta das 17h.

A remodelação começou em outubro do ano passado. A principal mudança é o fim das rotatórias da Avenida Antonio Pinto Duarte, que deram lugar a semáforos. Os retornos, agora, só podem ser feitos pelas ruas paralelas.