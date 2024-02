Após determinação do TCE, Prefeitura de Americana suspende licitação de recape

A Prefeitura de Americana suspendeu a licitação que previa o recapeamento de 78 ruas e avenidas, bem como a pavimentação de outras nove vias na região do Bosque dos Ipês e do Residencial Tancredi. A decisão foi publicada nesta terça-feira (6) no Diário Oficial do Município e acompanha uma determinação do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

De acordo com o despacho de Sidney Estanislau Beraldo, conselheiro do tribunal, há sete pontos do certame que estão em desacordo e precisam ser mudados ou esclarecidos. Um deles diz sobre a aglutinação de serviços de pavimentação e recapeamento com os de galerias pluviais.

Foram apontadas irregularidades relacionadas à Nova Lei de Licitações e à adoção da modalidade presencial do pregão. Também foram contestadas as exigências de visita técnica e algumas especificações técnicas para a realização do serviço. Por fim, o conselheiro ponderou que a licitação não conta com critérios de correção monetária, que podem mudar o valor do projeto.

“O processo licitatório se presta à garantia do princípio constitucional da isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa, regras que pareçam afrontar a legalidade ou impedir a correta elaboração de propostas devem ser bem esclarecidas”, justificou Beraldo.

A prefeitura tem até 10 dias, contados a partir de segunda (5), para apresentar a sua defesa ou contestar os apontamentos. Ela também pode propor ajustes no edital do certame ou até mesmo anular o procedimento para abrir uma nova licitação.

Ao LIBERAL, a administração disse que respeita o trabalho e as decisões de todos os órgãos de controle e que se manifestará oportunamente nos autos.

O investimento previsto no recapeamento é de R$ 38 milhões, sendo R$ 30 milhões vindo do Governo de São Paulo e o restante como contrapartida do município. Serão beneficiados bairros com grande número de moradores, como as regiões da Cidade Jardim, Jardim Brasil, Zanaga e Jaguari.