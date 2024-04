Após despejo de esgoto, Cetesb vai solicitar adequações em estações elevatórias de Americana

Companhia realizou uma vistoria no trecho do Rio Piracicaba que foi contaminado; DAE aguarda apontamentos

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) irá solicitar ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) providências e adequações nas estações elevatórias de Americana, após o despejo de esgoto no Rio Piracicaba que ocorreu nesta quinta-feira (11) devido ao extravasamento da Estação Elevatória de Esgoto do Nova Carioba.

Esgoto foi despejado no Rio Piracicaba, em um ponto próximo à captação de água – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ao LIBERAL, a autarquia disse que irá aguardar os apontamentos da Cetesb e da agência de Americana da companhia para tomar as decisões em conjunto e providenciar as melhorias necessárias.

Conforme a reportagem mostrou nesta sexta (12), o extravasamento se deu após falta de energia elétrica. O esgoto foi despejado no rio em ponto próximo à captação de água utilizada para abastecimento, mas o DAE afirmou que o serviço não foi afetado.

Um trecho do leito do rio tinha coloração escura e cheiro forte. O efluente vinha por meio de uma tubulação que passava por debaixo da estação de captação, sendo, possivelmente, uma canalização do córrego do Nova Carioba.

Na saída da tubulação, era possível ver a formação de uma camada de espuma típica de esgotos. O trecho contaminado ficava ao lado da bomba antiga de captação de água, que aparentava estar ligada.

Segundo a prefeitura, essa bomba é utilizada apenas quando necessário, mas não é algo diário, já que a estação conta com equipamentos novos.

De acordo com o DAE, o córrego de fato deságua no Rio Piracicaba, porém, em ponto após a captação. Além disso, mesmo que o esgoto tivesse sido captado pela estação, o tratamento químico realizado conseguiria tornar a água potável para abastecimento.

Na manhã desta sexta, técnicos da Cetesb realizaram uma vistoria na estação e no corpo hídrico atingido pelo despejo, não sendo constatados extravasamentos de esgotos.

A companhia ressaltou que fará levantamentos complementares e solicitará ao DAE providências e adequações nas elevatórias com o objetivo de evitar episódios como o que aconteceu nesta quinta.