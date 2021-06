Após denúncia, respiradores do HM irão passar por avaliações

Os respiradores do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi que foram alvo de denúncias por parte de funcionários devem passar por avaliações técnicas pelo Ministério Público e Secretaria de Saúde.

Ambos os órgãos estão apurando a informação que os aparelhos não seriam adequados para tratamento de pacientes com a alta complexidade que ocorre nos casos de Covid-19.

Respiradores foram comprados com verba de R$ 700 mil repassada pela câmara à prefeitura – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação_13.04.2021

A Secretaria de Saúde de Americana informou que está prevista para esta terça a visita de um engenheiro clínico no Hospital Municipal para inspecionar os respiradores e avaliar sua capacidade de suporte de vida.

Secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira disse ao LIBERAL na sexta que havia pedido à empresa fornecedora a presença de um engenheiro clínico para fazer essa análise. Nesta segunda, a pasta esclareceu que o técnico foi providenciado pela própria Fusame (Fundação Saúde de Americana), que administra o hospital, para evitar conflito de interesses.

A Secretaria de Saúde disse que ainda aguarda respostas da empresa fornecedora de equipamentos sobre os questionamentos feitos na semana passada.

Promotor de Justiça de Americana, Clovis Cardoso de Siqueira informou que dois técnicos clínicos estão realizando estudos nos aparelhos e vão elaborar um laudo. O Ministério Público enviou ofícios à prefeitura, Secretaria de Saúde, Fusame e câmara na semana passada, pedindo esclarecimentos sobre os equipamentos.

Os 12 aparelhos foram comprados com verba de R$ 700 mil repassada pela câmara à prefeitura. O valor seria encaminhado ao município no final do ano, dentro do prazo legal, mas foi adiantado para ser utilizado na compra de respiradores para atendimento Covid-19.