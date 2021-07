Após denúncia de vazamento, DAE diz que vai construir bueiro em córrego da Avenida Brasil

No dia 14 de junho, o LIBERAL recebeu denúncia de que no local havia despejo de esgoto

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai construir um bueiro novo na Avenida Brasil, na altura do Habib’s. No dia 14 de junho, o LIBERAL recebeu denúncia de que no local havia despejo de esgoto. Na data, a prefeitura informou que a autarquia faria uma visita no endereço para verificar o problema.

Prefeitura identificou o problema e disse que vai solucionar – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

De acordo com a denúncia, o despejo irregular de esgoto ocorre há mais de um ano e o excesso de mato existente no local ajuda a esconder. “A medida que chove menos, o cheiro fica mais forte, é horrível”, afirmou um morador da Avenida Brasil.

O DAE informou via assessoria que esteve no local e constatou um dano que exige total substituição.

“A equipe de manutenção de redes de esgoto está preparando todos os insumos necessários para a execução com maior brevidade possível”, traz nota da autarquia. Segundo o departamento, não há mais vazamento no local.