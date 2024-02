Após comprar veículos novos, Câmara de Americana entrega os antigos para a prefeitura

Veículos passaram por revisão e foram destinados a setores da administração que necessitam para serviços de transporte - Foto: Câmara Municipal_Divulgação

Após comprar três veículos novos para a sua frota, que totalizaram R$ 326,4 mil, a Câmara de Americana entregou nesta terça-feira (27) os carros substituídos para a prefeitura.

De acordo com a administração, os veículos passaram por revisão e foram destinados a setores da administração que necessitam para serviços de transporte.

Até 19 de dezembro de 2023, quando as aquisições foram realizadas, o Legislativo contava com dois Toyota Corolla, que estão em boas condições, e dois Honda Civic e um Volkswagen Parati, que precisavam ser trocados por conta do alto custo de manutenção.

Os dois Honda Civic foram substituídos por um Toyota Corolla, de R$ 158 mil, e o Volkswagen Parati deu lugar a um Citroën C3, comprado por R$ 71,5 mil.

Também foi adquirida uma pick-up, modelo Fiat Strada, para uso da coordenadoria de serviços, responsável por compras do almoxarifado e transporte de bens e equipamentos. O valor gasto foi de R$ 96,9 mil.

Por serem patrimônios públicos, todos os veículos substituídos precisaram ser transferidos à prefeitura, que tem a incumbência de decidir o que será feito.

Dos carros entregues para o Executivo, os Honda Civic ficarão para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e para a Gama (Guarda Municipal de Americana). O VW Parati será destinado ao TG (Tiro de Guerra) 02-045.

“É com satisfação que recebemos em doação o veículo da câmara para que possa ser mais um suporte e auxilie no atendimento às demandas e prestação de serviços à população”, comentou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.