Após comemoração de ano novo, homem é preso por agredir a esposa em Americana

Discussão teve início em festa na Praia dos Namorados e vítima foi agredida com socos e chutes ao chegar em casa

Um homem de 37 anos foi preso em Americana, na madrugada desta segunda-feira (1°), após agredir a sua esposa com socos e chutes. A confusão teve início em uma festa de réveillon, que aconteceu na Orla da Praia Azul, e terminou na residência do casal, onde a mulher foi agredida.

Segundo relatos da vítima, de 41 anos, aos guardas municipais que atenderam a ocorrência no Hospital Municipal, ela e seu marido estavam celebrando o réveillon na Orla da Praia dos Namorados e o companheiro, com quem convive há sete meses, usou drogas e álcool, ficou alterado e discutiu com ela.

Mais tarde, por volta de 4h30, já na casa deles, no Balneario Riviera, ela afirmou que houve uma nova briga, momento em que o homem a agrediu com socos e chutes, que lhe acertaram o rosto, braços e pernas.

No mesmo dia, a vítima contou que foi ao trabalho, onde seu gerente a orientou que procurasse atendimento médico por conta dos ferimentos. Ela foi ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, onde passou por atendimento médico e Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada.

Ainda no hospital, os patrulheiros tomaram o depoimento da vítima e, em seguida, foram até residência do casal. Lá eles encontraram o suspeito, que foi levado ao plantão policial de Americana, onde foi preso, autuado em flagrante por violência doméstica.