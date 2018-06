Após combater escorpiões, galinhas fazem parte da rotina de escola

As galinhas utilizadas para combater o aparecimento de escorpiões no Caic (Centro de Atenção Integral à Criança) Professor Sylvino Chinelatto, no Jardim da Paz, acabaram sendo incorporadas à rotina educativa da escola. As cerca de 120 crianças que frequentam a unidade participam dos cuidados com os animais, dando-lhes milho e interagindo com eles.

Para a coordenadora Izileidy de Andrade Chagas, as galinhas aumentaram a afetividade entre os alunos, que têm entre 3 meses e 5 anos. Como a estratégia deu certo para além do combate aos escorpiões, outros animais foram “adotados” pela escola – ao menos seis porquinhos da Índia passaram a ser criados na unidade este ano. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Ela explicou que inicialmente as galinhas circulavam livremente pelo pátio da creche. Apesar das crianças adorarem o contato próximo com os animais, e vibrarem com o nascimento de pintinhos, logo ficou claro que era difícil manter a higiene se as galinhas não tivessem uma área delimitada. Hoje, elas ficam no entorno de quiosques e dormem em um galinheiro. Esses locais recebem cuidados dentro da rotina de limpeza da escola.

“As crianças brincam lá, chegam de manhã já pedindo, e cada dia uma sala joga milho para as galinhas. Sentimos que os alunos se apegaram a elas e ficaram até mais afetivos. Alguns que eram mais agitados, empurravam, brigavam, mudaram o comportamento de ver que elas precisam de atenção”, explicou a coordenadora. “Eles também ficam na expectativa dos galos cantarem”.

Em 2016 havia cerca de 12 galinhas d’angola na escola, doadas por pais e professores com o objetivo de acabar com os escorpiões. Os animais peçonhentos apareciam nas salas de aula, brinquedos e até colchonetes.

A semelhança dessa espécie com a personagem infantil Galinha Pintadinha encantava os pequenos, segundo Izileidy. Contudo, elas foram furtadas e precisaram ser repostas. A escola conta hoje com cinco galinhas do tipo garnizé, menores e mais fáceis de serem cuidadas.

Segundo a Prefeitura de Americana, a estratégia das galinhas e uma série de ações melhoraram o ambiente interno da creche. O município realizou limpezas no antigo lixão que ficava ao lado da escola e o terreno foi transformado em um ecoponto. Além disso, ralos da escola receberam redes e outros foram fechados. O local recebe veneno a cada seis meses. Este ano surgiram dois escorpiões no mesmo dia. Segundo a prefeitura, isso aconteceu há mais de um mês. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A mesma estratégia de utilizar galinhas para combater o aparecimento de escorpiões será utilizada na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Bacuri, localizada no Centro de Americana. Foram encontrados três animais peçonhentos na unidade nas últimas semanas, e a situação preocupa pais de alunos. A prefeitura informo que está tomando providências para a construção de um galinheiro e que na próxima semana as galinhas estarão na escola.

A prefeitura disse que próximo à escola existem dois prédios abandonados que podem ter relação com o aparecimento dos escorpiões. A Subsecretaria de Educação Infantil informou que entrou em contato com o Setor de Fiscalização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para pedir providências. Segundo a pasta, o prédio em frente já foi notificado e o caso está na Justiça. Quanto ao imóvel ao lado, uma equipe vai fazer uma visita para tomar as medidas cabíveis, segundo o Executivo.