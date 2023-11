Após chuvas, população reclama de falta de energia em Americana

CPFL Paulista afirmou que está utilizando todo seu efetivo para providenciar o restabelecimento do serviço

Após o temporal que atingiu a região na tarde desta sexta-feira (3), a reportagem do LIBERAL recebeu diversas reclamações sobre falta de energia em Americana, em bairros como Jardim São Pedro, Vila Santa Catarina, Jardim Márcia Christina, Praia Azul e outros.

A representante comercial Roseli Silva de Amorim, de 34 anos, moradora do Jardim São Pedro, reclamou da falta de energia, que começou no final da tarde e persistia ao menos até 20h15 desta sexta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ela alegou que tentou contato com a CPFL Paulista, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na cidade, mas sem sucesso. “Tenho uma bebê de sete meses e moro com uma idosa de 87 anos, que precisa de energia”, lamentou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A reportagem do LIBERAL entrou em contato com a CPFL, que respondeu em nota que está fazendo o possível para providenciar o restabelecimento do serviço o quanto antes nas áreas afetadas. A empresa ainda colocou seus canais de atendimento à disposição da população. Leia a nota:

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“A CPFL Paulista informa que um grande temporal atingiu os municípios de Americana e Santa Bárbara d´Oeste nesta sexta-feira, impactando a rede de distribuição nas cidades. Todo o efetivo da distribuidora foi imediatamente mobilizado e está atuando para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes afetados, em segurança, e no menor tempo possível.

Nesses momentos, o mais importante é garantir a segurança de todos. Assim, a CPFL alerta para que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. Acione imediatamente a CPFL e o Corpo de Bombeiros e aguarde o atendimento.

A empresa ressalta que, além do call center (0800 010 1010), o registro da falta de energia pode ser feito pelos canais digitais de atendimento: www.cpfl.com.br, App “CPFL Energia”, WhatsApp (19) 99908-8888 e SMS 27351.”

*Colaborou Gabriel Pitor.