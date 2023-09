Após Chico, Odir também teve Covid-19

De acordo com o vice, no último dia 8 ele testou positivo para Covid-19, mas teve apenas sintomas leves

Após o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), ter sido diagnosticado com Covid-19 no dia 5 de setembro, agora foi a vez do vice, Odir Demarchi (PSD), se afastar por conta da doença.

Odir fará um novo teste nesta sexta (15) para confirmar se pode retomar atividades – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A informação foi confirmada nesta quinta (14) pelo próprio Odir ao LIBERAL, depois de ter se ausentado da coletiva de anúncio da construção da UPA Dona Rosa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o vice, no último dia 8 ele acordou indisposto e fez o teste que resultou em positivo.

Imediatamente, Odir pediu licença para se recuperar e a expectativa é que nesta sexta (15) faça um novo teste para constatar se pode retomar às atividades.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Graças a Deus, os sintomas foram fracos. Tive bastante coriza, um pouco de dor de cabeça, aquele mal estar no corpo, mas já está tudo bem. Não tenho mais nada. Agora é só aguardar o teste dar negativo”, disse Odir.

Chico voltou ao trabalho no Paço Municipal nesta quarta (13). O prefeito também teve apenas sintomas leves, mas devido à doença não conseguiu participar do Desfile Cívico de Americana.