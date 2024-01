Após cerca de R$ 600 mil em despesas, câmara quer entregar antiga sede neste mês

A Câmara de Americana quer entregar ainda neste mês a sua antiga sede, na Praça Divino Salvador, no Jardim Girassol. A urgência se deve às despesas com manutenção e segurança do prédio, que chegaram a cerca de R$ 600 mil no fim do ano passado. A informação foi confirmada pelo Legislativo nesta sexta-feira (19), em manifestação enviada à imprensa.

Embora a Casa de Leis tenha desocupado o local em fevereiro de 2022, as exigências dos proprietários e as solicitações do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) impediram que o prédio fosse devolvido a curto prazo.

Local era a sede do Legislativo até fevereiro do ano passado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Desde então, além das reformas que precisaram ser feitas, a câmara teve de pagar contas de água (R$ 19,2 mil), energia (R$ 48,6 mil), vigilância 24 horas (R$ 361 mil), IPTU (R$ 45,2 mil) e aluguel (R$ 132 mil) – este pago pela última vez em abril de 2022.

Todos esses gastos, reunidos, totalizam pelo menos R$ 606 mil. Os valores pagos em janeiro de 2024 ainda não foram registrados no Portal da Transparência do Legislativo.

No fim de setembro do ano passado, as obras de adequação e revitalização do prédio começaram a ser feitas pela empresa BK Construções e Comércio, contratada com licitação.

De acordo com a câmara, atualmente faltam pequenos reparos e limpeza geral para finalização, mas o LIBERAL esteve nesta semana no local e constatou que nenhuma equipe, exceto a de segurança, estava trabalhando na antiga sede.

A reportagem, então, questionou o presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido), que justificou que os últimos detalhes serão feitos depois de uma vistoria realizada pelos proprietários do imóvel. Entretanto, essa visita ainda não tem data para acontecer, já que depende da disponibilidade dos donos.

“A nossa intenção é que essa vistoria aconteça o quanto antes, para que a gente possa entregar o imóvel no fim deste mês. Mas depende dos donos, a gente está tentando agendar”, disse Brochi.

Ainda segundo o vereador, há um problema grave de infiltração no subsolo e os proprietários têm ciência de que a pintura das paredes pode ser danificada, mas mesmo assim os responsáveis pelo imóvel teriam solicitado que o serviço fosse feito sem esperar qualquer conserto.

O LIBERAL tentou entrar em contato com os donos do prédio, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.