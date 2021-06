Após casos de Covid-19, creche Tio Franchi retoma as aulas presenciais

Escola suspendeu as atividades no dia 25 de maio por conta de um caso suspeito de coronavírus

Creche atende 180 crianças a partir de 1 ano e 2 meses até 3 anos e meio - Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A Creche Tio Franchi, no Jardim Ipiranga, em Americana, retomou as aulas presenciais nesta segunda-feira (7). A escola suspendeu as atividades no dia 25 de maio por conta de um caso suspeito de coronavírus (Covid-19). De acordo com a diretora e presidente da unidade, Lúcia Helena Sartori Sodré, dois alunos de idade e salas distintas testaram positivo para doença.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Uma das salas retornou hoje [segunda-feira] e a outra volta na quarta, quando termina o período de 14 dias”, disse. Segundo Lúcia, nenhum dos alunos que contraíram o vírus vai retornar por enquanto. “A Vigilância Epidemiológica disse que não foi surto e que as crianças não se contaminaram na escola”, explicou, acrescentando que nenhuma professora ou profissionais de apoio da creche testaram positivo para a doença.

Em um primeiro momento, apenas um estudante havia apresentado sintomas da Covid-19. Os pais dele contraíram o vírus e a criança também testou positivo. Dias depois, a mãe de um outro aluno procurou a direção da escola para informar que o marido dela estava com coronavírus. A criança, de turma diferente da outra, também foi contaminada.

“As crianças que estão com coriza ou apresentam qualquer sintoma de gripe não estão vindo. Hoje [nesta segunda-feira] temos 30 alunos, mas podemos atender 35% da capacidade, o que daria 60 crianças. Mas nem todas estão vindo. Alguns pais optaram por ficar com os filhos em casa até a situação melhorar”, afirmou Lúcia.

A Creche Tio Franchi é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Atende 180 crianças a partir de 1 ano e 2 meses até 3 anos e meio. Ela é uma das unidades contratadas pela prefeitura para atender a demanda de creches na cidade.

As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Americana voltaram no dia 24 de maio, de forma gradual e não obrigatória. Até então, as atividades escolares estavam sendo realizadas remotamente desde março do ano passado por conta do crescimento do número de casos de Covid-19.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter