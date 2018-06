Morcegos preocupam moradores do Nova Americana

Moradores da Rua Aimorés, no Nova Americana, estão preocupados com o grande número de morcegos que habitam as árvores do local. As famílias temem a possibilidade de os animais serem portadores do vírus da raiva e pedem providências do CCZ (Centro do Controle de Zoonoses). Na última semana, a Prefeitura de Americana confirmou que um morcego achado morto no Antonio Zanaga, em março, era portador do vírus transmissor.

As árvores estão nas calçadas das ruas Aimorés, Tibiriçá e Caetés. Todo início de noite, elas são ocupadas pelos morcegos. “Eles começam a chegar assim que anoitece. Aparecem para comer os frutos e acabam ficando por aqui a noite toda. Os muros e os carros estacionados em garagem sem cobertura, amanhecem cobertos pelas fezes”, relata o projetista Valmir Bezerra Lamarque, morador do local há 35 anos. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A sujeira, no entanto, não é a principal preocupação das famílias. Elas temem que o vírus da raiva esteja em circulação pelo local e acabe contaminando os animais domésticos. “É muito cachorro e gato. Eles costumam brincar com os frutos que caem”.

A veterinária e responsável técnica do CCZ (Centro do Controle de Zoonoses), Aneli Marques Neves Conceição, tranquilizou os moradores. Segundo ela, não existe o risco de os animais serem contaminados ao entrarem em contato com os frutos mordidos. Em ambiente aberto, as fezes também não transmitem o vírus. Os moradores devem se atentar para morcegos encontrados mortos e entrar imediatamente em contato com a Zoonoses, caso isso aconteça.