Após caso de raiva em gato, Zoonoses vacina 457 animais do Parque das Nações

Medida foi necessária em razão de um caso de raiva felina identificado no bairro em 11 de fevereiro

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana vacinou no último final de semana 457 animais contra raiva, no Parque das Nações. A medida foi necessária em razão de um caso de raiva felina identificado no bairro em 11 de fevereiro.

Dos 457 animais vacinados, 363 são cães e 94 gatos. Ao todo, foram visitados 970 imóveis. A ação prossegue durante esta semana e a meta do CCZ é visitar 1.800 imóveis, conforme preconizado pelo Programa da Raiva do Estado de São Paulo. Estão sendo vacinados animais com idade superior a três meses e que estejam saudáveis.

Vacinação contra raiva foi realizada no Parque das Nações – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

A raiva é uma doença transmitida ao ser humano pela saliva e por secreções de animais infectados, principalmente por mordeduras, arranhaduras e lambeduras. A doença se apresenta como uma infecção do cérebro e causa óbito em quase 100% dos casos.

O CCZ alerta os proprietários de cães e gatos a manterem a vacinação em dia para evitar a disseminação do vírus rábico. Atualmente, em razão do caso identificado, o posto de vacinação não tem realizado agendamento prévio para a imunização, bastando que os proprietários levem seus animais na unidade, das 8 às 15 horas. O endereço é Avenida Heitor Siqueira, 1.520, na Praia Azul, e os telefones são (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344.