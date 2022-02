Após caso de raiva, CCZ recebe 3 mil doses de vacina para ação neste sábado

Campanha será realizada neste sábado no Parque das Nações, bairro onde gato infectado com o vírus morava

Após o caso positivo de raiva em um gato de uma moradora do Parque das Nações, em Americana, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) recebeu esta semana, da Secretaria Estadual de Saúde, 3 mil doses de vacina antirrábica. Elas serão aplicadas durante ação de bloqueio no bairro, que acontece amanhã.

A morte do animal em decorrência do vírus foi informada pelo CCZ na última quarta, após laudo emitido pelo Instituto Pasteur, de São Paulo, em 11 de fevereiro.

O animal estava internado em uma clínica veterinária de Santa Bárbara d’Oeste e morreu no último dia 8 com sintomas neurológicos. O último caso de raiva felina registrado em Americana foi em 1996.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por conta dos perigos da doença, o CCZ fará uma ação de bloqueio no Parque das Nações, e agentes da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) pretendem visitar 1.800 casas em um raio de 500 metros da residência afetada, para checar a situação vacinal dos animais, além de imunizar cães e gatos que tenham mais de três meses de vida.

Aos interessados em aplicar as doses nos animais, o órgão informou ao LIBERAL que não é preciso realizar o agendamento com antecedência.

“A vacina está disponível no CCZ a todos os proprietários de animais, mediante comprovação de residência em Americana, de segunda à sexta-feira, das 8 às 15 horas”, explicou o órgão.

Doença

A raiva é uma doença viral transmitida por meio de saliva e secreções de animais infectados, sendo o morcego um dos principais transmissores do vírus.

Em humanos, a doença é altamente letal, podendo levar a óbito em 99,9% dos casos, de acordo com o veterinário Cássio Sato, responsável por atender ao caso em Santa Bárbara.

Ao LIBERAL, ele contou que foi procurado pela tutora do animal no dia 31 de janeiro. A dona disse que o gato apresentava comportamento agressivo e que, inclusive, teria sido mordida. No dia seguinte, retornou e relatou ao veterinário que o gato tinha começado a salivar muito, miar bastante e que a pupila estava dilatada.