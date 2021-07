Após buscas em hotéis, Dise prende dupla que ia entregar droga em Americana

Dupla receberia R$ 1 mil pelo transporte e entrega da droga – Foto: Divulgação/Dise

Após receber denúncia de entrega de drogas de fora e campana em hotel, a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana prendeu uma dupla com 1,5 quilo de pasta base de cocaína, nesta quinta-feira (8), em Nova Odessa.

Deflagrada como Operação Delivery, a investigação teve início nesta quarta, após telefonema à sede da Dise informando que um carro Fiat Moby preto, com placas de Minas Gerais, faria uma entrega de drogas em Americana.

Equipes da Dise passaram a fiscalizar e monitorar hotéis e motéis da cidade, buscando localizar o veículo e averiguar a denúncia.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Nesta quinta, os investigadores encontraram o carro denunciado perto de um hotel em Nova Odessa, na Avenida Carlos Botelho, no Parque Fabrício.

Eles esperaram dois homens, um de 36 e outro de 56 anos, que estavam hospedados no hotel, entrarem no veículo e abordaram a dupla.

Em buscas no veículo, a Dise encontrou dois tijolos de pasta base de cocaína escondidos embaixo do banco do motorista. Ainda foram apreendidos os dois celulares dos envolvidos e R$ 524, além do carro.

A dupla, que foi presa, confessou que ia entregar a droga em Americana e que receberiam R$ 1 mil pelo transporte.