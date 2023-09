Após briga em bar, homem é preso por porte ilegal de arma, em Americana

Um homem de 55 anos foi preso no bairro Campo Verde, em Americana, após se envolver em uma briga de bar e ser flagrado com revólver e munições com numeração suprimida. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (7).

Caso foi registrado na delegacia do município – Foto: Arquivo / Liberal

Segundo boletim de ocorrência registrado na delegacia do município, policiais militares foram chamados para irem até um bar localizado na Rua Arthur Worschec, na Vila Margarida, onde teria ocorrido uma briga generalizada. No local, os frequentadores contaram aos policiais que um homem que dirigia um Volkswagen Gol branco estava armado.

O carro indicado foi acompanhado e abordado. Os policiais não encontraram nada de ilícito em revista pessoal, mas, ao revistarem o interior do carro, se depararam com o revólver calibre .32, municiado com seis cartuchos íntegros e com a numeração suprimida entre os bancos dianteiros.

Indagado, o indiciado assumiu a propriedade da arma, a qual disse ter recebido como herança. Ele afirmou usar o revólver para sua defesa pessoal e negou uso para qualquer tipo de delito.

O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Após o registro da ocorrência, os militares retornaram ao bar para dar sequência ao atendimento, mas não encontraram ninguém por lá.