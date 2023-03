Após aval de servidores, Câmara de Americana aprova reajuste de 11%

Funcionários da prefeitura também terão aumento de 12,33% no valor do vale-alimentação

Vereadores decidiram sobre o assunto nesta terça-feira - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Os vereadores de Americana aprovaram nesta terça-feira um projeto de lei que reajusta em 11% no salário dos servidores públicos municipais. O texto, de autoria do Executivo, foi para votação um dia após os trabalhadores terem aceitado os percentuais propostos pelo governo Chico Sardelli (PV).

Os 11% representam o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado dos últimos 12 meses mais um aumento real de 5%, com efeito retroativo a partir de 1º de março de 2023. Os funcionários também terão um aumento de 12,33% no valor do vale-alimentação, de R$ 730 para R$ 820.

O reajuste salarial proposto pela prefeitura atende à solicitação da categoria. Quanto ao vale-alimentação, porém, os servidores pediam R$ 880.

Mesmo assim, os trabalhadores aceitaram as contrapropostas feitas pela administração municipal. Houve votação entre a última sexta e esta segunda, com 1.740 funcionários favoráveis e 126 contrários, segundo o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana).

“Fizemos essa proposta com muita responsabilidade, pensando na saúde financeira do município e também na perspectiva de contratação de novos servidores aprovados no concurso em breve”, afirmou Chico, via assessoria de imprensa.

Na câmara, todos os vereadores se posicionaram a favor do projeto de lei, que entrou na pauta em regime de urgência e ainda precisa passar por mais uma votação antes de ir para a sanção do prefeito. Só depois de todo esse procedimento, haverá os reajustes.

As negociações deste ano tiveram menos problemas do que em 2022, quando os servidores cobravam uma reposição salarial de 20% e ameaçaram entrar em greve após a primeira contraproposta da prefeitura, que oferecia 10,16%.

As partes só entraram em acordo depois que o Executivo subiu a proposta para 13%. À época, os trabalhadores completavam três anos sem aumento no salário.

Neste ano, a prefeitura praticamente selou o acordo já no último dia 7, em reunião com representantes do sindicato, ao concordar com o reajuste salarial solicitado pela categoria.