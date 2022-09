Após aval da câmara, UBS do Zanaga tem obra prevista para o início de 2023

Unidade vai funcionar no espaço da antiga UBS 10 - Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A Prefeitura de Americana deve iniciar a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Zanaga em fevereiro ou março de 2023, segundo o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto. Nesta quinta-feira, a câmara aprovou um projeto de lei que possibilita a realização da obra.

A unidade vai funcionar no espaço da antiga UBS 10, que está fechada. A obra já tinha sido anunciada pela prefeitura em novembro de 2021, com investimento de R$ 835 mil do governo estadual, mas dependia de uma alteração na LOM (Lei Orgânica Municipal).

Unidade vai funcionar no espaço da antiga UBS 10 – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Isso porque a nova UBS, que será maior do que a antiga, vai abranger um pedaço de uma praça localizada atrás, o que era proibido pela LOM. A legislação, à época, estabelecia que áreas como essas não podiam ter sua finalidade alterada.

Em julho deste ano, após emenda elaborada pela prefeitura e aprovada pela câmara, a Lei Orgânica passou a possibilitar essa mudança de finalidade. Todas as alterações devem ser feitas individualmente, por meio de projeto de lei.

A proposta aprovada pelo Legislativo nesta quinta trata, exclusivamente, da área que vai abrigar a nova UBS.

Durante a discussão sobre a propositura, o vereador Lucas Leoncine (PSDB) contou que, de acordo com Zerbetto, a obra tem início previsto para o começo de 2023. O secretário confirmou a informação mais tarde, ao LIBERAL.

A ideia dele é finalizar a formalização do convênio com o Estado ainda no período eleitoral e abrir licitação em novembro. Antes da construção da unidade, haverá a demolição do antigo prédio, que, segundo vereadores, tem servido como abrigo para pessoas em situação de rua.