Após ataque na capital, PM de Americana intensifica patrulhamento em escolas

A PM (Polícia Militar) intensificou o patrulhamento nas imediações das escolas estaduais de Americana. A medida foi tomada após um estudante de 13 anos matar a facadas uma professora de 71 anos em uma unidade de ensino do Estado, na última segunda, em São Paulo. O atentado deixou outras quatro pessoas feridas, sendo três docentes e um aluno. O menor foi apreendido.

Comandante do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel afirma que desde o ocorrido na capital, as ações de bloqueios e abordagens foram reforçadas.

PM trabalha para coibir outras ações violentas e crimes nas imediações de escolas de Americana – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Estamos intensificando as medidas de prevenção considerando o que denominamos efeito contágio. Infelizmente, muitas cenas de violência são vistas por adolescentes pela internet. Não que essa seja a causa da violência, mas serve como estímulo para aqueles jovens que têm pretensão de praticá-la”, diz.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o comandante, o trabalho dos policiais não se resume apenas a observar o comportamento nas proximidades das unidades de ensino. “Todo policial é orientado a conversar com os estudantes, esclarecer alguma dúvida, até para aumentar o vínculo com eles.”

Os PMs também ficam atentos à presença de pessoas estranhas ao ambiente escolar para evitar qualquer tipo de risco, desde drogas, furto ou mesmo um ato violento de um aluno contra outro ou contra professores.

Paralelo a esse reforço no patrulhamento, o comandante lançou o Projeto Polícia Militar na Escola por meio do Esporte, uma maneira de estar mais próximo dos estudantes. A iniciativa começou nas escolas do Zanaga, mas deve se estender para todo o município. O foco são alunos do ensino médio.

“Nosso objetivo é fomentar a disciplina, sentimentos de bons valores como família, civismo e respeito ao professor. Consiste em um dia de palestra para alunos do ensino médio e depois a realização de um torneio interclasses durante a semana. E ao final desse torneio, o campeão fará um jogo de futebol contra o 19º Batalhão. E neste dia, faremos uma nova solenidade com a presença de professores e profissionais da educação”.