Após apontamento do TCE, Câmara de Americana anuncia demissão de 13 assessores

Cargos comissionados devem ser ocupados por pessoas que tenham ensino superior; TCE ainda apontou excesso de cargos e alguns em desacordo com a Constituição Federal

A Câmara Municipal de Americana vai demitir, no dia 1º de junho, 13 assessores parlamentares que não possuem ensino superior. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (20) pelo presidente do Legislativo, vereador Thiago Martins (PV), depois de reunião com os demais parlamentares.

Decisão foi anunciada pelo presidente da CM de Americana, vereador Thiago Martins – Foto: Claudeci Junior / Câmara de Americana

A decisão ocorre após apontamento do TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) referente ao exercício de 2020, quando foram nomeados 11 servidores comissionados sem curso superior.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Atualmente, a câmara possui 57 assessores legislativos, dos quais 13 não teriam diploma universitário. Além de a câmara não ter exigido nível superior para os cargos em comissão, o relatório da fiscalização do Tribunal de Contas também apontou que há quantidade excessiva de cargos comissionados, bem como a existência de cargos em comissão em desacordo com o previsto na Constituição Federal.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Estamos fazendo um levantamento, para saber realmente quem será demitido”, afirmou Thiago Martins. Um dos assessores sem diploma de graduação atuaria no gabinete do presidente.