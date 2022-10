Após apoio a Bolsonaro e Tarcísio, PV de Americana será ‘desfeito’

Partido prometeu trocar dirigentes do diretório municipal, que é presidido pelo prefeito Chico Sardelli

Material de campanha com foto de Chico entre Tarcísio e Bolsonaro - Foto: Reprodução / Facebook

Após apoio em massa ao candidatos a presidente Jair Bolsonaro (PL) e a governador Tarcísio (Republicanos), o diretório do PV em Americana, presidido pelo prefeito Chico Sardelli, terá seus dirigentes substituídos e as atividades suspensas. Uma nova chapa precisará ser formada.

As informações foram reveladas nesta segunda-feira pelo presidente estadual do partido, Marcos Belizario, em entrevista ao LIBERAL. Ele disse já ter iniciado os trâmites junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e apontou que a medida também se estende para outros municípios.

“Todos os nossos dirigentes do Partido Verde, de qualquer município, que apoiaram a candidatura ligada ao Bolsonaro serão substituídos. Isso já é fato consumado”, declarou.

Tanto Chico como os três vereadores do PV na cidade já agiram contrariamente ao partido, que neste ano formou uma federação com o PT e, portanto, apoia Lula (PT) na eleição para presidente e Fernando Haddad (PT) para governador.

O prefeito, inclusive, tem liderado uma campanha regional a favor de Bolsonaro e Tarcísio. Na última quinta, ele promoveu um evento de apoio aos dois candidatos.

Dois vereadores do PV de Americana estavam presentes: o presidente da câmara, Thiago Martins, e Léo da Padaria. O outro vereador do partido na cidade, Dr. Wagner Rovina, não compareceu, mas já se posicionou favoravelmente a Bolsonaro nas redes sociais neste período de campanha.

Segundo Belizario, depois das eleições, o diretório estadual vai discutir uma possível expulsão de todos os filiados que possuem cargo político e tomaram essa posição. No entanto, ele já adiantou que esses integrantes serão “convidados a se retirar”.

Belizario afirmou gostar “muito” de Chico, mas disparou contra os prefeitos que fazem esse tipo de movimento. “Os prefeitos que tomam essa atitude, para mim, são um covil de vira-latas. O prefeito está parecendo um vira-lata. Aonde passou, fez carinho, o cara está indo, não importa quem é”, criticou.

Outro lado

Por meio de nota, Chico disse que o PV optou por apoiar um candidato que destoa de tudo que ele acredita e apontou que não pode “ser conivente com esse retrocesso”.

“Reafirmo meu compromisso com a população de Americana. Não ficarei isento neste momento, pois em momentos decisivos é preciso escolher um lado. Fui eleito para tomar decisões, em primeiro lugar, pelo bem da nossa cidade, e é isso que estou fazendo ao apoiar os candidatos Tarcísio e Bolsonaro”, declarou.

Vice-presidente do diretório do PV em Americana, Martins afirmou ao LIBERAL que, em caso de expulsão, “quem perde é o partido”, pelo fato de a sigla ter o prefeito e o presidente da câmara na cidade.

Também procurado pela reportagem, Rovina destacou que jamais vai “pactuar com corrupção, tampouco com candidato condenado por crime de corrupção em todas as instâncias”, em referência a Lula. Léo, por outro lado, optou por não se manifestar.

Íntegra da nota divulgada pelo prefeito Chico Sardelli:

“Lamentavelmente o PV optou por apoiar um candidato que destoa de tudo aquilo que acredito e quero para minha cidade, meu estado e meu País. Não posso ser conivente com esse retrocesso, essa escolha equivocada.

Sempre contribuí de maneira expressiva para a consolidação e crescimento do PV, não apenas no Estado de São Paulo, mas a nível nacional.

Sou filiado há mais de 17 anos e vice-presidente estadual da sigla. No partido, fui por três vezes deputado, presidente da Alesp, Corregedor da Alesp, líder de um bloco suprapartidário e agora prefeito.

Reafirmo meu compromisso com a população de Americana. Não ficarei isento neste momento, pois em momentos decisivos é preciso escolher um lado. Fui eleito para tomar decisões, em primeiro lugar, pelo bem da nossa cidade e é isso que estou fazendo ao apoiar os candidatos Tarcísio e Bolsonaro.”