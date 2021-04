Após apelo, Macris anuncia verba de R$ 410 mil para Apae de Americana

Entidade enfrenta dificuldades com interrupção de convênios e presidente havia feito apelo por recursos na última semana

Após apelo feito pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana na última quinta-feira (22), para que a prefeitura ajude a entidade com recursos, o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) anunciou nesta terça-feira (27) uma verba de R$ 410 mil para a entidade.

Conforme noticiado pelo LIBERAL, a associação passa por crise financeira desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o que poderia, inclusive, acarretar na possibilidade do fechamento da Apae no município.

Macris e vereadores foram visitar a entidade para anunciar a verba – Foto: Divulgação

Macris visitou a entidade nesta terça, junto dos vereadores Lucas Leoncine (PSDB), Gualter Amado (Republicanos) e Fernando da Farmácia (PTB). O deputado anunciou ao presidente da entidade, Roberto Dellapiaza, o envio de uma emenda parlamentar de R$ 410 mil para custeio das despesas do local.

O deputado destacou o empenho dos vereadores na solicitação dos investimentos para entidade, que passa por um período de desafios orçamentários. “Os vereadores sabem da atual necessidade da Apae e atuaram fortemente para essa conquista, e eu não poderia deixar de atender esse pedido. É uma colaboração para essa instituição que realiza um trabalho excepcional para tantas famílias e que precisa de apoio”, disse.

O presidente da entidade agradeceu pelos recursos. “Fará toda a diferença neste momento crítico financeiro que a Apae está passando. Na expectativa de chegada desta verba”, completou.

A Apae de Americana atende aproximadamente 1.100 famílias e realiza cerca de 15 mil procedimentos por mês, com cerca de 122 funcionários. Apresentada no orçamento atual, a emenda tem prazo de pagamento ainda este ano.

Roberto revelou ao LIBERAL que houve reunião pela manhã com a prefeitura, antes da visita de Macris. “O vice Odir (Demarchi) nos colocou que o Chico (Sardelli) está empenhado em buscar verba parlamentar com o deputado Cezinha de Madureira (PSD), para voltarmos àquele convênio que foi suspenso, já a partir de maio”. A intenção é estreitar relação para rever contratos e viabilizar o repasse de verbas.

O presidente da Apae frisa que a situação ainda não está resolvida. “Deixei claro, tanto para o deputado quanto para a prefeitura, que ainda continuamos com o problema emergencial, que é nossa folha de pagamento do dia 5 de maio. Hoje é nosso maior desafio”.

Em nota enviada na quinta-feira (22), a Prefeitura de Americana disse que “é do máximo interesse da administração que a instituição possa voltar a prestar serviço ao município para, assim, podermos retomar também os repasses”.