Após reportagem do LIBERAL sobre campanha para a realização da festa do Dia das Crianças do assentamento Roseli Nunes, em Americana, ao menos seis pessoas procuraram o acampamento para “apadrinharem” as crianças. Elas serão responsáveis pela doação de presentes, que serão distribuídos durante a celebração, em 12 de outubro. Porém, a busca por ajuda continua.

A organização ainda precisa de ingredientes para o preparo do lanche das crianças e dos doces que serão entregues aos pequenos.

Segundo Wilza Carla Mendes, organizadora do evento, o assentamento está precisando da doação de pães, salsicha, doces e ingredientes de bolo, como leite, farinha etc.

Ela afirma que essa data é muito especial para as crianças e, por isso, pede ajuda novamente. Esta será a sétima vez que Wilza organiza a ação social.

Ao menos 100 crianças devem participar da festa do Dia das Crianças. Os interessados em colaborar podem entrar em contato com Wilza pelo WhatsApp (19) 98745-4734.