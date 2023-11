Obras da Praça José Rampazzo avançaram com a concretagem do calçamento e a troca do forro do coreto

Após ameaçar convocar a 2ª colocada no processo licitatório, a Prefeitura de Americana destacou, nesta terça-feira (31), que as obras na Praça José Rampazzo, no Jardim São Paulo, avançaram com a concretagem do calçamento e a troca do forro do coreto.

Obras tiveram continuidade nesta semana – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

No dia 28 de outubro, a prefeitura disse ao LIBERAL que tinha acionado a Secretaria de Negócios Jurídicos para notificação e aplicação de penalidades à empresa Arcon Engenharia e Serviços Ltda., responsável pela revitalização, devido ao não cumprimento do prazo da obra e à qualidade dos serviços.

O contrato com a Arcon foi assinado em 10 de maio de 2023. O primeiro prazo para conclusão era agosto, mas por conta do atraso foi feito um aditamento, no início do mês passado, que mudou o término para 12 de outubro. O novo prazo, porém, não foi cumprido.

A empresa retomou as obras na semana passada e ainda precisa fazer a reforma completa do coreto, serviços de acessibilidade, troca de bancos e instalação de lixeiras.

De acordo com o aditamento, o contrato segue vigente até 6 de novembro, embora a obra já esteja atrasada.

O investimento é de R$ 286.288,23, proveniente do governo do Estado, com contrapartida do município de R$ 25.472,21.