Após alta, paciente aguardou nove dias transferência para Americana

Paciente teve alta no dia 17 de maio, mas para retornar a Americana precisava ser transferido em uma ambulância com UTI

O paciente Alessandro Aparecido Moreira, de 41 anos, aguardou nove dias com alta na Santa Casa de São João da Boa Vista (SP) até ser transferido para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Morador de Americana, ele sofreu um infarto durante uma viagem, foi encaminhado à Santa Casa e ficou seis dias internados.

Ele teve alta do serviço de saúde no dia 17 de maio, mas para retornar a Americana precisava ser transferido em uma ambulância com UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A situação foi resolvida somente na terça-feira, quando a Santa Casa realizou a transferência.

Sua esposa, a ajudante geral Angélica de Jesus, de 31 anos, contou que foi informada na Santa Casa que Americana alegou não possuir uma ambulância com terapia intensiva e que não poderia liberar enfermagem para realizar o transporte. Ao LIBERAL, a prefeitura explicou que a responsabilidade pela transferência era do serviço onde ele estava internado pois o paciente não estava estável.

“No sexto dia deram alta pra ele, entraram em contato com Americana, mas fizeram pouco caso e não quiseram vir buscar. Falaram que não tinha ambulância com UTI e nem enfermeiro para liberar. Mas teve caso de ambulância vir do Rio de Janeiro buscar, e porquê de Americana não vem buscar?”, disse Angélica à reportagem na terça-feira.

Nesse mesmo dia, a Santa Casa de São João da Boa Vista realizou o transporte do paciente, que chegou ao Hospital Municipal de Americana no período da noite. Ele já recebeu alta e aguarda realizar um cateterismo.

A Fusame (Fundação Saúde de Americana), que administra o Hospital Municipal, disse que a responsabilidade pela transferência de paciente que precisa de ambulância com UTI (e que, portanto, não está de alta/estável), é do hospital de origem. A autarquia destacou que está respaldada pelas normas do SUS e do CFM (Conselho Federal de Medicina).

Nesta última, de fato consta que, nos casos de pacientes que precisam de transferência em ambulância com UTI, a responsabilidade inicial da remoção é do médico transferente.

A Santa Casa foi procurada nesta quarta-feira, mas até a publicação desta reportagem não comentou.