Após acompanhamento na SP-304, jovem é preso com meio quilo de maconha

Droga chegou a ser jogada do carro durante a fuga, mas indivíduo foi abordado e detido em Americana

Após acompanhamento pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), um jovem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária nesta quinta-feira (4), em Americana. Ele tentou fugir da PMR (Polícia Militar Rodoviária), mas alcançado e detido com meio de quilo de maconha.

De acordo com a própria PMR, os militares faziam patrulhamento e, por volta de 23h30, viram um veículo Chevrolet Vectra acessando a SP-304 em alta velocidade.

Tijolo de maconha foi apreendido pela PMR nesta quinta-feira – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Diante da situação, eles resolveram abordar os ocupantes do carro, mas o condutor não obedeceu aos sinais de parada e iniciou a fuga, sendo acompanhado pelos policiais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante o trajeto, os militares notaram que a passageira jogou algo pela janela e, perto do Aeroporto de Americana, no km 128, no sentido Piracicaba, conseguiram interceptar o veículo.

Dentro do carro estava a passageira, que tem 23 anos e é gestante, além do motorista , um rapaz de 24 anos. Já na embalagem descartada havia um tijolo de maconha, que pesava meio quilo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A mulher relatou que seu companheiro tinha ido até a casa de uma pessoa em Sumaré e comprado o entorpecente. Ela disse ainda que a maconha seria repartida com os amigos, que “ratearam” o valor total da droga.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ela afirmou ainda que não tinha relação com o crime e que apenas acompanhou o companheiro. Eles estavam indo repartir o entorpecente quando foram abordados.

Levados ao Plantão Policial, a gestante foi liberada e o homem acabou autuado em flagrante por tráfico.