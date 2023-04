Após acidente, comerciante sinaliza buraco em rua do bairro Chácara Machadinho

Morador fez a sinalização após um motociclista quebrar a roda no buraco - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Um buraco aberto pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) está incomodando e causando prejuízo aos moradores e motoristas do bairro Chácara Machadinho, em Americana. A autarquia deve fazer o reparo nos próximos dias.

O problema começou com um vazamento de água na rua, que foi corrigido pelo DAE. No entanto, o departamento deixou um buraco no local do reparo.

Segundo o comerciante Raimundo Luna, de 47 anos, faz cerca de 45 dias que o buraco está aberto e os moradores já acionaram a prefeitura.

Luna tem uma banca de hortifrúti em frente à abertura e, após um motociclista quebrar a roda do veículo no buraco, ele decidiu colocar uma estaca de madeira com um pano amarelo para sinalizar aos motoristas.

“Está bem perigoso, principalmente à noite, que não dá para enxergar e o pessoal passa muito rápido aqui, deveriam inclusive instalar uma lombada nessa rua”, contou.

A situação também incomoda o ortopedista Jean Tonelli, de 50 anos, que passa pelo local todos os dias e cobra uma solução para o caso. “Ele aumentou de tamanho, causando perigo principalmente para os motociclistas”, explica o médico.

Ao LIBERAL, o DAE de Americana informou que o reparo da via deve ser realizado nos próximos dias.