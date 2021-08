Após ação do MP, Chico exonera diretora técnica do Hospital Municipal

A Prefeitura de Americana exonerou nesta terça-feira (24) a diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Adriana Carina Polito Cardoso, mulher do vereador Dr. Daniel (PDT). A exoneração, que ainda não publicada no Diário Oficial do Município, foi confirmada pela assessoria de imprensa da administração.

O desligamento ocorre dias depois de o MP (Ministério Público) ter ingressado com ação contra o prefeito Chico Sardelli (PV) por improbidade administrativa, devido à nomeação da médica, servidora concursada, para o cargo de direção.

Médica Adriana Carina Polito Cardoso é esposa do vereador Dr. Daniel – Foto: Reprodução / Facebook

Na ação, o promotor Sérgio Buonamici afirma que essa nomeação contraria sentença da 4ª Vara Cível, em que o município foi condenado “a se abster de proceder a qualquer forma de provimento de cargos em comissão mediante a designação de cônjuges, companheiros ou parentes do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores.”

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Procurada pela reportagem do LIBERAL, a médica Adriana Carina Polito Cardoso não se manifestou. Já o vereador Dr. Daniel se mostrou surpreso com a exoneração e disse que a mulher havia trabalhado normalmente no hospital até o período noturno. Ele cogitou que a exoneração poderia estar relacionada às lives feitas pela profissional em suas redes sociais.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Em transmissões ao vivo, a médica afirmou que, nomeada em abril, estava sendo impedida de realizar seu trabalho por seus superiores, que seriam amadores e não entenderiam da parte técnica. “Eu não tenho autonomia nenhuma. Esse cargo foi fachada, está sendo fachada”, afirmou.

Ela também destacou a existência de uma “máfia branca” dentro do hospital, de médicos que não cumpririam a carga horária e apontou que entregará ao Ministério Público o nome de todos que não trabalham, mas recebem. Ainda na live, ela pediu apoio aos vereadores para abertura de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para investigar a saúde no município.

O Ivan Maia está sempre Virando a Chave e quer te ajudar a fazer o mesmo em seu blog no LIBERAL.

Por fim, em outro vídeo, disse que já estaria sofrendo ameaças por “abrir a caixa-preta” do Hospital Municipal e que registraria um boletim de ocorrência para se resguardar. A médica não citou nomes de quem partiriam essas ameaças.