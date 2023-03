Após ação de suplente, TRE decide manter Brochi como vereador em Americana

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) julgou improcedente a ação que pedia a decretação de perda do mandato do presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido), em julgamento realizado nesta quinta-feira.

O pedido havia sido feito pelo primeiro suplente do PSDB, Renan de Angelo. Ele estava interessado na cadeira de Brochi, que se desfiliou do partido tucano em novembro do ano passado, com a anuência do diretório municipal.

Brochi é presidente do Legislativo atualmente – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Renan alega desfiliação partidária sem justa causa. Segundo seus advogados, o diretório não tem competência estatutária para permitir que Brochi deixasse o PSDB sem perder o cargo. O suplente, que seria empossado vereador caso Brochi perdesse o mandato, também reclama que não foi consultado pelo partido.

No julgamento, o juiz Marcio Kayatt, relator do processo, argumentou que a saída de Brochi teve a anuência do diretório municipal e, depois, do estadual. Ele também disse não ter visto provas de eventuais irregularidades nesse processo de desfiliação.

Kayatt, portanto, votou pela improcedência da ação, e os demais desembargadores o acompanharam. Ainda cabe recurso.

Procurado pela reportagem, Renan afirmou que vai levar o caso para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Sigo confiante no processo que apresentamos e vamos aguardar a decisão do TSE. Sigo na luta pelo o que é de direito meu como suplente do partido”, declarou.