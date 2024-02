Após oito anos seguidos de superávit, a Prefeitura de Americana terminou 2023 com um déficit orçamentário de R$ 38 milhões e viu sua dívida consolidada aumentar 7,3% no último ano, de R$ 1,17 bilhão para 1,26 bilhão.

Os números do último quadrimestre de 2023 foram divulgados pela Secretaria de Fazenda nesta quarta-feira (28), em audiência na câmara.

A secretária de Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bruno, durante audiência – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

“Foi um ano desafiador. Não é segredo para ninguém que foi um ano que nós tivemos algumas frustrações de receita, não só Americana, como todos os municípios de uma maneira geral. Quem acompanha o cenário econômico sabe disso”, disse a secretária Simone Inácio de França Bruno.

Segundo ela, o déficit é resultado de uma redução nos recursos transferidos para o município.

Houve queda em duas fontes de receita, na comparação entre 2022 e 2023: o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), na ordem de 5,35%; e o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que teve uma diminuição de 2,43%.

Simone citou, ainda, que o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) ficou praticamente “estagnado”, com um aumento de 1,54%.

Ao longo de 2023, o município arrecadou R$ 1.243.246.156, enquanto teve um gasto de R$ 1.281.328.309.

Ao justificar as despesas, a secretária apontou que Americana “cresceu” durante o último ano, com a realização de obras de infraestrutura, como recapeamento e instalação de lâmpadas de LED.

“Poderíamos ter conseguido resultado [superavitário] se nós não tivéssemos feito nenhuma dessas entregas. Porém, nós tínhamos resultado financeiro, tínhamos resultado superavitário orçamentário de exercícios anteriores, que nos permitiam contratar essas despesas”, comentou.

O governo Chico Sardelli (PV) amargou seu primeiro déficit no ano passado. Antes, havia tido superávit de R$ 94,3 milhões, em 2021, e R$ 111,8 milhões, em 2022.

Projeção e ações

Simone garantiu que o município terminará 2024 no “azul’. De acordo com ela, a prefeitura já tem trabalhado em ações que visam ampliar a arrecadação.

“Vamos buscar melhorar o recebimento de dívida ativa, buscar recebimento de tributos, como nós já fizemos no início do ano, com a implantação do Pix no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)”, declarou.

O último ano em que Americana tinha ficado no “vermelho” foi 2014, ainda na gestão de Diego De Nadai.

Simone também ressaltou que, neste ano, haverá novas propostas para acordo de pagamento de precatórios, com desconto de 40% nas dívidas. O objetivo, com essa medida, é aliviar a dívida consolidada do município. “O que compete a nós, município, neste momento, estamos fazendo”, destacou.