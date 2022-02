Após 2020 negativo, Americana reverte saldo de empregos em 2021

Município fechou o ano com 6.427 vagas abertas e teve o melhor desempenho na região, segundo dados do Caged

Depois de um ano negativo, Americana conseguiu reverter o saldo de emprego e fechou 2021 com o melhor desempenho na RPT (Região do Polo Têxtil). Entre admissões e desligamentos, o município chegou ao final do ano com a criação de 6.427 vagas de trabalho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta segunda-feira (31).

Em 2020, a cidade teve mais demissões do que contratações. Ao final de dezembro daquele ano acumulou um saldo negativo de 486 vagas, o pior da região de cobertura do LIBERAL.

No ano passado, Sumaré ficou em segundo lugar no ranking com saldo positivo de 3.604 vagas, seguido por Santa Bárbara d’Oeste com 3.527, Hortolândia com 2.497 e Nova Odessa com 1.621.

Americana, além de ter registrado o melhor saldo em 2021, tem o maior estoque de vagas formais ativas na RPT. A cidade fechou o ano com 77.063 postos, ou seja, aqueles que têm algum tipo de contrato de trabalho.

Entre os destaques da alta da geração de empregos no município, serviços teve o maior saldo. Entre admissões e desligamentos, foram mantidas 2.887 vagas. E dentro desse setor, dois chamam atenção: o de atividades imobiliárias, cujo estoque de vagas ativas cresceu 143% em relação a 2020, passando de 559 para 1.359; e de TI (Tecnologia da Informação), que fechou o ano com saldo positivo de 522 postos de trabalho.

Economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Eliane Rosandiski afirma que as atividades de TI marcam uma mudança na forma de organização do trabalho, uma ampliação do home office. “E também comércio on-line que demanda estrutura de logística”, diz.

Sobre o desempenho das atividades imobiliárias, a especialista explica que a área teve um pequeno boom quando as taxas de juros no sistema financeiro baixaram, o que fez com que muitos aplicadores recorressem aos imóveis.

Coordenadora do Diac (Departamento de Imobiliárias e Administradora de Condomínios) da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Kelly Curciol afirma que o aquecimento no mercado exigiu das imobiliárias a contratação de mais profissionais para atender a demanda.

“No ano de 2020, a pandemia provocou um represamento dos negócios imobiliários. A insegurança fez com que investidores dessem uma pausa para analisar o comportamento do mercado e a população de maneira geral também preferiu não se movimentar muito”, explica, acrescentando que o cenário mudou em 2021, principalmente com a movimentação da carteira de locação.

Indústria

Segundo setor que mais empregou em 2021, em Americana, com destaque para as áreas de produção têxtil, fabricação de produtos de metal e confecções, a indústria fechou 2021 com saldo positivo de 1.815 vagas.

De acordo com o diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em Americana, Leandro Zanini, o resultado já era esperado porque a atividade industrial sofreu um pequeno aumento no segundo semestre de 2021.

“Entendo que esse desempenho está relacionado ao consumo, principalmente pelos programas sociais que vigoraram nos anos de 2020 e 2021 como o auxilio emergencial. Houve uma injeção de dinheiro a uma grande parte da população e isso gerou uma demanda, uma necessidade de consumo que a indústria pode atender, criando o saldo positivo de emprego”.