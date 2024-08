Após 14 anos, Júri desclassifica homicídio em linha férrea e réu é solto em Americana

O Tribunal do Júri de Americana desclassificou a conduta do réu Bruno César Alcalai, 39, acusado pelo homicídio de Igor Fabiano de Jesus, para lesão corporal seguida de morte.

Ele foi condenado a seis anos de prisão, mas como já estava preso pelo mesmo período, acabou solto. O crime ocorreu em setembro de 2010, mas o julgamento somente nesta quinta-feira (22).

De acordo com a denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), o pedido era para que o réu fosse condenado com as qualificadoras de meio cruel e emprego que dificultou defesa da vítima.

Outro acusado Marcelo Cavalcante Rufino, 41, que respondia na coautoria do crime, foi absolvido.

A advogada Isamara Duarte dos Santos, que defendeu Marcelo, disse que não esperava decisão diferente. “Não existiu no processo nada que indicasse a autoria ou participação dele nos fatos constantes na denúncia. Foram quase 14 anos esperando essa confirmação. A defesa está satisfeita com o resultado.”

Segundo ela, apesar de ter assumido o caso faltando pouco menos de dois meses para o plenário, já que o antigo advogado renunciou, a defesa alcançou o objetivo, a absolvição do réu.

De acordo com Walker Oliveira Gomes, advogado de Bruno, o resultado foi satisfatório.

“Nossa tese foi acolhida pelos jurados. Enfatizamos que meu cliente jamais quis matar o Igor. O que houve foi uma briga entre os dois, que estavam tomados pelo crack. Como estavam ambos lutando na linha do trem, não perceberam a chegada da composição. Desafortunadamente, o Igor não conseguiu sair a tempo.”

O MP tem o prazo de cinco dias para informar se pretende recorrer da sentença expedida pelo juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza.