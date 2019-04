Após 11 anos, Rio Branco resgata Baile do Havaí Honolulua

Foto: Divulgação

O Rio Branco está retomando seu calendário de eventos sociais na sede náutica. O diretor Thiago Barreto informa que a programação de 2019 foi fechada e tem como destaque a retomada do Baile Honolulua, tradicional evento do clube que não acontece há onze anos. Todos os eventos têm apoio do LIBERAL.

A última edição foi em outubro de 2007. Para este ano, ele será retomado no mesmo formato, mas com público limitado a no máximo três mil pessoas. No auge do evento, ele chegou a reunir público entre 10 e 15 mil pessoas, segundo lembrou o diretor.

“Vamos limitar o público, mas com a mesma qualidade”, disse. O Honolulua será realizado no dia 26 de outubro. Além de decoração típica e característica dos bailes do Havaí, o evento terá atrações musicais ainda não definidas pelo clube.

O baile é resultado do esforço da nova diretoria – eleita em 2017 – para retomada do clube. “Estamos trabalhando com um grande acúmulo de dívidas, mas o clube tem grande potencial. Além da sede náutica, temos um time de futebol com torcedores apaixonados”, ressaltou.

O LIBERAL quer saber sua opinião sobre o nosso portal. Acesse o questionário online e nos ajude a melhorar. CLIQUE AQUI PARA RESPONDER A PESQUISA.

O objetivo dos eventos é trazer os associados de volta ao clube. Além do Baile Honolulua, o calendário (veja quadro) traz outras novidades, como Festival do Chopp e Churrasco de Chão programado para acontecer ainda em abril.

CALENDÁRIO