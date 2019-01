Aplicativos encurtam caminho entre jornalismo e emissoras do LIBERAL

O Grupo Liberal consolidou em 2018 o uso de aplicativos para a distribuição de conteúdo a smartphones. Atualmente, são quatro apps em que o usuário pode acompanhar o noticiário produzido e distribuído pelo site do LIBERAL, folhear a edição virtual do jornal ou ouvir as rádios VOCÊ (AM 580) e 94.7 FM.

Os aplicativos podem ser baixados gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store (para sistema iOS) e Play Store (para Android).

Para o editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, a distribuição de conteúdo pelos aplicativos faz parte dos novos hábitos incentivados pela tecnologia.

“O Grupo Liberal busca levar o conteúdo que produz, tanto jornalístico quanto de entretenimento, em todas as plataformas. Começamos com o impresso há 66 anos. Hoje, os meios mudaram e nos atualizamos”, comenta Colosalle.

Ele cita uma pesquisa divulgada em dezembro pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que mostra que o número de internautas no Brasil cresceu cerca de 10 milhões de pessoas, apenas em 2017, e que os idosos representam a faixa etária com o maior aumento de novos usuários. Foto: Editoria de arte / O Liberal

“Os dados mostram a singularidade do momento e a intensidade com que vivenciamos novos hábitos, não apenas relacionados a informação e entretenimento, mas também a relações sociais e de consumo”, explica. “A notícia que antes era feita apenas para o papel hoje é produzida para diversas plataformas que reúnem cada vez mais, como mostra o IBGE, todas as faixas etárias”.

O diretor comercial do Grupo Liberal, Edison Carone, diz que o investimento nos aplicativos é uma oportunidade de ampliar o acesso em canais diversificados. “Nos últimos anos os smartphones ganharam o status de primeira tela. Segundo alguns especialistas, os brasileiros passam aproximadamente três horas por dia na frente de seus aparelhos, comprando, vendendo, acessando seus canais favoritos”, comenta Carone.

Rádios

Os aplicativos das rádios do Grupo Liberal foram lançados em outubro. Desenvolvidos pela empresa Invent Digital, de Americana, eles permitem que o ouvinte também tenha acesso ao noticiário do portal do LIBERAL e a promoções.

Para o coordenador de radiojornalismo do LIBERAL, Bruno Moreira, a presença das rádios por meio dos aplicativos aproxima ainda mais o ouvinte do conteúdo.

A edição 2018 do Book de Rádio, realizada pelo Kantar Ibope em 13 regiões metropolitanas do País, dentre elas São Paulo e Campinas, mostrou que três em cada cinco pessoas têm o hábito de escutar rádio diariamente.

A internet, segundo o estudo, tem sido uma das fontes usadas para aumentar este alcance. “Um aplicativo personalizado para cada emissora reforça o contato da nossa marca e a facilidade do acesso para quem está utilizando. Com apenas um toque na tela a pessoa pode acompanhar nossa programação completa em qualquer lugar em que ela tenha acesso à internet”, observa Moreira.