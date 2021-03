Aplicativo organiza realização e avaliação de projetos escolares

As atividades escolares visam o desenvolvimento de competências para a vida, mas geralmente faltam instrumentos para entender as trajetórias da aprendizagem. Neste sentido, a plataforma Significa, desenvolvida pela Little Maker, serve como instrumento para registrar, medir, analisar e evidenciar essas habilidades e conhecimentos, e agora pode ser adotada pelas escolas tanto no ensino a distância, quanto no híbrido e presencial.

Significa é uma plataforma digital integrada que ajuda as escolas a estruturarem suas atividades e mostrarem de forma objetiva os aprendizados trabalhados. Ela é fruto de seis anos de experiência da Little Maker em dar visibilidade às práticas inovadoras de aprendizagem e já impactou mais de 40 mil alunos.

Para isso, conta com um recurso de documentação que organiza um projeto escolar enquanto captura as perspectivas de alunos e professores por meio de avaliações a cada etapa.

Plataforma Significa pode ser adotada pelas escolas tanto no ensino a distância, quanto no híbrido e presencia – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Assim, feiras culturais, experimentos científicos, debates, festas juninas e estudos do meio, por exemplo, podem ter fases de realização esmiuçadas e trabalhadas de maneira mais organizada e documentada com os alunos, gerando evidências dos aprendizados. Da mesma forma, projetos de pesquisa e até mesmo atividades do ensino remoto podem ser acompanhados com mais proximidade e informação.

“Na aula online, os alunos vão registrando de casa e o professor acompanhando e conseguem compartilhar registros com a turma ao longo da atividade. No presencial, eles registram coletivamente, documentando eventos importantes e montando a trajetória de aprendizagem”, explicou Diego Thuler, fundador da Little Maker.

Ele explica que as escolas hoje têm duas grandes dificuldades, conseguir avaliar e colocar atenção no desenvolvimento de competências, sendo que há uma demanda da BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Dificuldades que já existiam foram potencializadas pela necessidade de impor o ensino a distância, devido ao agravamento da pandemia.

Por isso, além de registrar e organizar os projetos e atividades escolares, a Significa também gera dados que são visualizados através de gráficos e relatórios, que facilitam a análise, entendimento e planejamento de ações sobre o desenvolvimento de alunos, turmas, anos ou até mesmo de toda a escola.

Para os familiares são gerados ebooks com material multimídia dos registros coletados ao longo dos processos de aprendizagem, além de boletins com dados e indicadores visuais compreensíveis, que trazem uma nova perspectiva sobre as atividades e valorizam ainda mais a escola.

“É uma forma completamente inovadora de analisar atividades que são muito pautadas em competências, avaliadas em dinâmicas, interações, relações humanas, conflitos, autonomia”, comenta Diego.

O indicado é que a escola inicie a implementação da plataforma com um projeto de cada vez, embora a Significa possibilite a interligação entre diversas atividades e os dados gerados pelos registros de cada uma delas.

“Buscamos uma ferramenta acessível e no modelo de assinatura, em que o uso pode servir para quantas atividades a escola quiser. Temos todo o material de formação, guias para os professores e coordenadores começarem a atividade, uma equipe de suporte e atendimento para tirar dúvidas e captar as necessidades e demandas de cada escola”, acrescenta ainda o fundador da Little Maker.

