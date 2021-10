Aplicação de soro antiescorpiônico cresce seis vezes em Americana

De janeiro até a primeira quinzena de setembro, foram usadas 44 ampolas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, enquanto no mesmo período de 2020, foram sete

Americana utilizou 44 ampolas de soro antiescorpiônico entre o período de janeiro e a primeira quinzena de setembro de 2021, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, unidade referência para a aplicação contra picadas de escorpião na cidade.

Os dados são da Vigilância Epidemiológica e mostram um aumento de seis vezes no uso das ampolas em relação ao mesmo período de 2020, quando foram utilizadas apenas sete.

Soros antiescorpiônicos estão no HM, unidade que é referência para cuidado em Americana – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

No total, durante todo o ano de 2020, foram utilizadas 17 ampolas de soro. O uso do antídoto, entretanto, não condiz com o número de acidentes com escorpiões. No período de janeiro ao início de setembro, Americana registrou 240 acidentes com o animal peçonhento. No mesmo período do ano passado, foram 291. Já ao longo de todo o ano de 2020, foram 370 acidentes.

O motivo da discrepância nos números é que o uso de soros antiescorpiônico é relativo e leva em conta fatores diversos. A aplicação depende da gravidade do caso, do local da picada e da idade do paciente, por exemplo, segundo a Vigilância, que diz que não houve demanda de moradores de cidades vizinhas.

Infectologista do HM, Juliana Ribon, explica que nem todos os pacientes que são vítimas de escorpiões precisam receber o soro, cuja quantidade, inclusive, pode variar. Um único caso pode demandar o uso de até seis ampolas.

De acordo com a médica, crianças abaixo de 10 anos são as mais vulneráveis à picada do escorpião e, por isso, são as que demandam mais atenção. Alguns idosos também precisam ficar em observação, mas, no geral, na maioria do público adulto não se faz necessário o uso do soro.

“Nem todas as pessoas vão receber, só em acidentes moderados a graves. Em um paciente adulto saudável, é feita análise do médico e, ao ver que é um caso leve, em que a pessoa está apenas com dores locais, é feita analgesia [alívio da dor] e já é liberada”, explica Juliana.

Além das crianças, a infectologista ressalta a necessidade de atenção para pacientes que chagam ao hospital com sintomas como suor intenso, vômito, sonolência, pressão baixa, arritmia, palidez e dificuldade de ingerir líquidos.

Entretanto, tal avaliação deve ser feita somente pelo médico responsável. Ao sofrer uma picada, a pessoa deve procurar imediatamente o Hospital Municipal, referência em Americana para uso de soro antiescorpiônico.

Prevenção

Em Americana, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) iniciou no dia 21 de setembro um novo processo de desinsetização das redes coletoras de esgoto em oito bairros da cidade, por meio da empresa Sime Prag do Brasil.

Nesta etapa, o Jardim da Balsa I e II, Jardim das Orquídeas, Jardim Mário Covas, Jardim Dona Rosa, São Jerônimo, Jardim da Paz e Parque da Liberdade são atendidos. Após a conclusão desses bairros, o mesmo processo será feito no Parque Gramado, Jardim São Roque, Vila Dainese, entre outros.

Este ano, até o início de setembro, o PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões) capturou 12.750 escorpiões, que foram enviados ao Instituto Butantan, em São Paulo.

A época de maior incidência do animal, de acordo com a administração municipal, ocorre a partir do mês de setembro e se estende até fevereiro ou março.

Os escorpiões buscam locais quentes e úmidos. Terrenos baldios, entulhos, obras de construção e jardins com acúmulo de folhas secas são ambientes favoráveis para abrigo.

Quem estiver com problemas com esse tipo de animal deve entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) da Prefeitura de Americana pelo telefone 3475-9024.

Foi picado? Saiba o que fazer quando for vítima de um escorpião

Preciso ir ao hospital?

Sim. Esta é a recomendação para quem leva uma picada do animal. Se for possível, é importante levar o escorpião que causou o acidente ou tirar uma foto dele, para que se identifique a espécie.

Vou receber soro antiescorpiônico no hospital?

Depende. A aplicação varia de acordo com a gravidade do caso. Crianças e idosos, por exemplo, são públicos mais propensos a desenvolver quadros graves e necessitar do soro.

Quais são os sintomas comuns de uma picada de escorpião?

Vermelhidão, inchaço e do no local.

E os sintomas mais graves?

Enjoo, vômitos, dor de cabeça, espasmos musculares, dificuldade para respirar e queda de pressão podem indicar um quadro mais grave, com risco, inclusive, de morte.

O que devo fazer até ir a um hospital?

Pode se fazer compressa morna no local, tomar analgésicos comuns para alívio da dor e permanecer em repouso.

Como evitar a presença dos escorpiões?

Mantenha a casa, o quintal e o jardim limpos, sem acúmulo de lixo ou de objetos que possam servir de esconderijo. Outra opção é instalar telas nas portas e janelas e vedar frestas.

Saiba aonde ir e encontrar ajuda, na Região do Polo Têxtil, caso seja picado por um animal peçonhento:

Americana – Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi

Avenida da Saúde, 415 – Jardim Nossa Senhora de Fatima

Telefone: (19) 3471-6750

Santa Bárbara d’Oeste – Pronto-Socorro Dr. Edson Mano

Rua Alice Aranha de Oliveira, 45 – Vila Maria

Telefone: (19) 3464-9210

Sumaré – Hospital Estadual Dr. Leandro Franceschini

Avenida da Amizade, 2400 – Parque Euclides Miranda

Telefone: (19) 3883-8900

