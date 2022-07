APL Têxtil da região é escolhido para projeto sobre economia circular

Programa do governo estadual será implantado em parceria com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas); objetivo é construir agenda no pilar ambiental

Proposta foi apresentada nesta terça-feira no Sinditec - Foto: Divulgação - Sinditec

O APL (Arranjo Produtivo Local) Têxtil e de Confecções das cidades que compreendem a RPT (Região do Polo Têxtil) foi escolhido para receber um projeto piloto do Governo do Estado de São Paulo sobre economia circular. O programa será realizado em parceria com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e tem como objetivo construir uma agenda no pilar ambiental.

De acordo com a diretora do instituto, Claudia Echevenguá Teixeira, o programa está alinhado com o Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado 2022-2040, cujos objetivos são: promover a nova economia têxtil e gerar novas oportunidades, elaborar diretrizes para um sistema de valorização de boas práticas e dar capacitação para o setor.

A proposta foi apresentada em reunião na última terça-feira, no Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis), pela coordenadora de Desenvolvimento Regional e Territorial da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Adriana Tedesco Telerman.

O presidente do Sinditec, Leonardo Sant’Ana, relatou que o projeto já estava sendo discutido pelo APL – entidade administrada pelo sindicato -, desde 2020, junto com as empresas parceiras e que, na região, existe uma estrutura para receber o programa.

“O projeto contemplará a destinação alternativa e mais nobre para o lodo do tratamento de efluentes de estações biológicas têxteis, além da possibilidade de criação de um selo ou certificado das empresas que tem preocupação com o meio ambiente e investem em sustentabilidade”, concluiu o presidente do sindicato.

O secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, Rafael de Barros disse que ficou feliz pela região ter sido escolhida para receber o programa.

CAMPO VASTO. “Nosso Arranjo Produtivo Local Têxtil é realmente muito forte, e trata-se de um campo muito vasto para explorarmos a economia circular. Inclusive, o Sinditec, já vem falando sobre essa questão da economia circular há muito tempo. Unimos, assim, um campo com espaço para esse tipo de ação, com um APL também interessado nisso, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas amarrando tudo, com o objetivo de trabalhar essa questão. É uma grande oportunidade e um reconhecimento da nossa força”.