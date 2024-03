Apesar da 2ª Câmara Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) ter reduziu quase pela metade a pena do ex-padre Pedro Leandro Ricardo, ex-reitor da Basílica Santo Antônio de Americana, advogados assistentes de acusação acreditam que a Justiça de alguma forma foi feita.

Advogados das vítimas dizem que ex-padre “sentiu os efeitos da lei” – Foto: Arquivo / O Liberal

“Pedro Leandro Ricardo finalmente sentiu os efeitos da lei, finalmente sentiu que a lei é feita para todos e que ninguém está acima do ordenamento jurídico instituído pela Constituição Federal de 1988”, traz trecho da nota assinada pelos advogados Talitha da Fonseca, Gustavo Paiva, Aline Carvalho Giacon e Roberto Tardelli.

A nota diz ainda que embora caiba recurso da decisão, “dúvidas não existem no sentido de se afirmar que Pedro Leandro Ricardo efetivamente usou de sua condição de padre para abusar sexualmente de crianças que escolhia dentre aquelas mais frágeis emocionalmente e mais vulneráveis economicamente.”

O ex-pároco havia sido condenado, em maio de 2022, a 19 anos de prisão por abusar sexualmente de dois coroinhas durante sua passagem pela Paróquia São Francisco de Assis, em Araras, entre 2003 e 2006. Ele responde em liberdade e nega os crimes.

Na última quarta, no entanto, decisão da 2ª Câmara Criminal do TJ-SP reduziu a pena para 10 anos e 6 meses. O acórdão, que traz os detalhes do que os desembargadores decidiram sobre o caso, ainda não foi disponibilizado. O processo tramita sob sigilo.

O LIBERAL questionou o Ministério Público de Araras para saber se pretende recorrer da decisão, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.

A reportagem apurou que um dos crimes, ocorrido em 2002, pelo qual o ex-pároco foi condenado, foi desclassificado de abuso sexual para importunação ofensiva ao pudor, que tem pena menor. Portanto, restou apenas uma condenação por abuso sexual contra Leandro, que teria acontecido entre 2005 e 2006.

RESPOSTA

“Sobrou apenas um caso, o que para nós se assemelha a uma mera importunação. O tribunal reconheceu uma apalpadela e um beijo como atentado violento ao pudor, então, nós temos muita esperança que no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, isso será revertido”, disse Paulo Henrique de Moraes Sarmento, advogado que defende Leandro.